Vos opnieuw de beste in de Ardèche

Wielrenster Marianne Vos heeft ook de tweede etappe in de Ronde van de Ardèche op haar naam geschreven. De 32-jarige Brabantse klopte in de finale, met de aankomst op de Mont Lozère, haar Amerikaanse medevluchtster Lauren Stephens. Vos had een dag eerder ook al de openingsrit van de Franse etappekoers gewonnen.

De etappe over bijna 140 kilometer telde vijf beklimmingen. Op de slotklim sprong Stephens weg, maar Vos reageerde direct. Op zo’n 200 meter van de streep zette de Nederlandse aan en reed ze naar haar tweede ritzege. “Marianne is op dit moment gewoon ijzersterk”, zei ploegleider Jeroen Blijlevens van CCC-Liv over zijn kopvrouw, die net een hoogtestage achter de rug heeft. Vos won afgelopen maand voor het derde jaar op rij de Ronde van Noorwegen. Ze schreef drie van de vier etappes op haar naam.

De Ronde van de Ardèche bestaat uit zeven ritten en eindigt donderdag.