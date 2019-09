Brennauer wint Madrid Challenge

De Duitse wielrenster Lisa Brennauer heeft de Madrid Challenge gewonnen, een tweedaagse wedstrijd voor vrouwen rond de Ronde van Spanje. Brennauer, die rijdt voor WNT-Rotor, pakte haar winst zaterdag in de individuele tijdrit over ruim 9 kilometer. Op de tweede dag eindigde het criterium door Madrid over 100 kilometer in een massasprint. De Australische Chloe Hosking was de snelste voor de Italiaanse Letizia Paternoster en de Française Roxane Fournier.

Brennauer hield in het klassement Lucinda Brand achter zich. De Nederlandse van Team Sunweb was zaterdag tweede en sprintte zondag naar de vierde plaats. In het eindklassement had ze tien seconden achterstand op Brennauer. Haar Deense ploeggenote Pernille Mathiesen werd derde. Floortje Mackaij eindigde als negende.