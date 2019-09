Coldenhoff blijft Herlings voor in China

Glenn Coldenhoff heeft een overwinning behaald in de MXGP. De Nederlandse motorcrosser bleef zondag in de eerste manche van de Grote Prijs van China zijn landgenoot Jeffrey Herlings voor. Wereldkampioen Tim Gajser uit Slovenië finishte als derde.

Herlings won vorige week nog de Grote Prijs van Turkije. Het was voor de onttroonde wereldkampioen de eerste zege in de GP na zijn comeback. Herlings reed dit jaar nauwelijks een race in het wereldkampioenschap door lang blessureleed.

Later op zondag is de tweede manche in Shanghai. Coldenhoff is nu nog vierde in de tussenstand, maar heeft goed uitzicht op plek drie.