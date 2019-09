Drie uit drie voor Vos in de Ardèche

Er staat geen maat op Marianne Vos in de Ronde van de Ardèche. De 32-jarige Brabantse won de derde etappe, van Avignon naar Apt over 131 kilometer. Vos was eveneens in de twee voorgaande ritten de beste.

De wielrenster van CCC-Liv was onderdeel van een kopgroep van vijf. “Marianne reed de hele dag attent van voren. Op de laatste beklimming van tweede categorie, met de top op 12 kilometer van de finish, heeft ze enkele keren geprobeerd weg te rijden. Ze kwam daar niet los van de concurrentie. Aan de streep was ze echter toch weer de snelste”, zei ploegleider Jeroen Blijlevens.

De Ronde van de Ardèche bestaat uit zeven ritten en eindigt donderdag.