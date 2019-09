Herlings na Turkije ook de beste in China

Jeffrey Herlings heeft in de MXGP na de Grote Prijs van Turkije ook de Grote Prijs van China gewonnen. De Nederlandse motorcrosser eindigde in de eerste manche in Shanghai als tweede, achter zijn landgenoot Glenn Coldenhoff. In de tweede omloop waren de rollen omgedraaid en was Herlings de rapste. De onttroonde wereldkampioen was overall de beste.

Coldenhoff steeg dankzij zijn goede prestaties in het eindklassement naar de derde plaats, met 535 punten. Tim Gajser uit Sloveniƫ (782 punten) was al zeker van de wereldtitel. De Zwitser Jeremy Seewer volgt op de tweede plaats met 580 punten.

Herlings maakte eind augustus na lang blessureleed zijn rentree. Hij reed dit jaar nauwelijks een race in het wereldkampioenschap. Met achtereenvolgende zeges in Turkije en China sluit hij het seizoen toch nog positief af.