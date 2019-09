Honkballers prolongeren Europese titel

De Nederlandse honkballers hebben in Duitsland de Europese titel geprolongeerd. De ploeg van bondscoach Evert-Jan ’t Hoen was in de finale met 5-1 te sterk voor Italië. Oranje behaalde in Bonn de derde Europese titel op rij en de 23e in totaal.

Beide teams hadden zaterdag moeizaam de EK-finale gehaald. Nederland versloeg Spanje in de halve eindstrijd krap met 1-0 en Italië klopte Israël maar net met 7-6.

De top vijf van het EK mag gaan deelnemen aan het olympisch kwalificatietoernooi later deze maand in Italië. Daar valt één ticket te verdienen voor Tokio 2020. Tsjechië mag als nummer vijf ook meedoen aan dat evenement.