Iserbyt debuteert met zege in wereldbeker

De Belgische veldrijder Eli Iserbyt heeft zijn debuut in de wereldbeker direct opgeluisterd met de zege. Bij afwezigheid van onder anderen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, de sterkste veldrijders van de afgelopen jaren, soleerde de 21-jarige Belg in Iowa City naar de winst. Lars van der Haar was de beste Nederlander op de zesde plaats.

Iserbyt, de wereldkampioen bij de beloften van 2016 en 2018, vocht op het Amerikaanse parcours een duel uit met Toon Aerts. De winnaar van vorig jaar moest zijn jonge landgenoot in de voorlaatste ronde laten gaan. Aerts, de Belgische kampioen, gaf op de finish ruim 50 seconden toe op Iserlyt. Van der Haar werd zesde op 1.25.

Volgende week is de tweede wereldbekerwedstrijd, in Waterloo. Van der Poel richt zich momenteel op de weg. De wereldkampioen veldrijden schreef zaterdag de Tour of Britain op zijn naam. Van der Poel deed dat in stijl door ook de slotetappe te winnen, zijn derde ritzege van deze week in Groot-Brittanniƫ.

Bij de vrouwen was de winst voor de Canadese Maghalie Rochette. Het was haar eerste overwinning ooit in de wereldbeker. De Nederlandse Inge van der Heijden, de wereldkampioene bij de beloften, werd vierde. Haar landgenote Maud Kaptheijns finishte als zesde.