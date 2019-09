Jakobsen: mooiste dag in loopbaan

Met een machtige jump pakte Fabio Jakobsen zondag op de slotdag in Madrid zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Zo werd zijn eerste optreden in een grote ronde een groot succes voor de net 23 geworden Nederlands kampioen. “Hier winnen en ook nog in deze trui, dit is de mooiste dag in mijn carrière”, zei de sprinter van Deceuninck – Quick-Step voor de camera van Eurosport.

“Dit is ongelooflijk”, jubelde de Heukelumer, die een hele rits familie in zijn buurt wist. “Bij mijn eerst ritzege was mijn vader er. Nu waren mijn moeder, mijn zusje, mijn opa en mijn vriendin hier. Het is onbeschrijflijk, alsof ik aan het dromen ben”, zei Jakobsen op de Plaza de Cibeles, het hart van de Spaanse hoofdstad. “Ik was erop gebrand hier nog een keer te winnen. Ik heb twintig dagen afgezien. Het was niet makkelijk.”

Jakobsen was met vertrouwen aan de slotrit begonnen. “Dit is perfect voor mij. Het lijkt op een criterium. En ik heb met Maximiliano Richeze een van de beste ‘lead-outs’ van het peloton. Ik moest gewoon zijn wiel volgen en het in de laatste 150 meter afmaken.”