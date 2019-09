Nao Hibino heeft het WTA-toernooi in Hiroshima op haar naam geschreven. De Japanse tennisster versloeg in de finale haar landgenote Misaki Doi in twee sets: 6-3 6-2. De partij duurde iets langer dan een uur.

Voor de 24-jarige Hibino is het de tweede WTA-titel uit haar loopbaan. In 2015 was ze al succesvol in Tasjkent.