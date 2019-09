Kamworor loopt wereldrecord op halve marathon

Geoffrey Kamworor heeft het wereldrecord op de halve marathon verbeterd. De 26-jarige Keniaanse atleet noteerde zondag in Kopenhagen een tijd van 58.01. Daarmee was Kamworor 17 seconden rapper dan zijn landgenoot Abraham Kiptum in Valencia vorig jaar.

Kamworor maakte de eerste 5 kilometer deel uit van een grote groep. Het wereldrecord leek toen nog ver weg. Kamworor ging vervolgens in zijn eentje verder en kreeg het record steeds meer in zicht. Uiteindelijk bleef hij zelfs ruim binnen de tijd van Kiptum.

Vijf anderen legden de halve marathon af binnen de 60 minuten. Bernard Kipkorir, ook een Keniaan, werd tweede in 59.16, voor de Ethiopiƫr Berehanu Wendemu Tsegu (59.22).