Márquez verstevigt koppositie in MotoGP

Marc Márquez heeft zijn leidende positie in het klassement om de wereldtitel in de MotoGP verstevigd. De Spaanse motorcoureur schreef na een lang en enerverend gevecht met de Fransman Fabio Quartararo de Grote Prijs van San Marino op zijn naam. Het was de zevende seizoenszege van de Honda-rijder, die aast op zijn zesde wereldtitel in de koningsklasse. Márquez was zaterdag tijdens de kwalificatie op het circuit van Misano niet verder gekomen dan de vijfde tijd.

Quartararo, derde in de kwalificatie, reed tijdens de Grand Prix lange tijd op kop. Márquez wachtte op de tweede plek zijn kans af en plaatste in de voorlaatste ronde een geslaagde inhaalmanoeuvre. De Franse coureur kon op zijn Yamaha nog één keer terugkomen, maar moest in de slotronde toch weer voorrang verlenen aan de titelverdediger.

Achter Quartararo eindigde Maverick Viñales, die vanaf poleposition was vertrokken, op de derde plaats. De Italiaanse publiekslieveling Valentino Rossi kwam als vierde binnen.

In de WK-stand leidt Márquez comfortabel met 275 punten, gevolgd door Andrea Dovizioso met 182 punten. De Italiaan moest in San Marino genoegen nemen met de zesde plek.

In de Moto2-klasse kwam Bo Bendsneyder als zeventiende over de finish. De Nederlander had ruim een halve minuut achterstand op winnaar Augusto Fernandez uit Spanje. De 20-jarige Rotterdammer had zich met de 23e tijd gekwalificeerd voor de Grand Prix.