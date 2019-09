Pliskova verslaat Martic in finale Zhengzhou

Karolina Pliskova heeft zondag de veertiende tennistitel aan haar erelijst toegevoegd. De 27-jarige Tsjechische zegevierde in Zhengzhou in China, het toernooi waar de Nederlandse Kiki Bertens deze week ook aan meedeed.

De als eerste geplaatste Pliskova rekende in de finale af met de Kroatische Petra Martic, die als nummer zeven was ingeschaald. Na ruim vijf kwartier spelen had Pliskova de zege binnen: 6-3 6-2.

Pliskova was dit jaar ook al de beste in Brisbane, Rome en Eastbourne.

Bertens verloor in China in de tweede ronde van de Australische Ajla Tomljanovic.