PSV rekent tegen Sporting op Bergwijn

Mark van Bommel rekent erop dat Steven Bergwijn donderdag kan meespelen in de thuiswedstrijd van PSV tegen Sporting Portugal in de Europa League. De international werd zaterdag tegen Vitesse (5-0) na ruim een uur spelen gewisseld, nadat hij in de eerste helft een tik op zijn linkerbovenarm had gekregen.

“Het was flink ge├»rriteerd. Maar ik ga er wel vanuit dat hij donderdag kan voetballen”, aldus Van Bommel. “We zitten in een fase dat we om de drie of vier dagen moeten voetballen. Ook daarom heb ik hem gewisseld.”