Rus pakt zevende titel van het jaar in Italië

Tennisster Arantxa Rus heeft haar zevende ITF-titel van het seizoen veroverd. De nummer 2 van Nederland was de beste in het Italiaanse Santa Margherita di Pula, waar ze in de finale de in eigen land spelende Elisabetta Cocciaretto versloeg: 6-3 6-7 (5) 6-4.

Voor de 28-jarige Rus was het al haar derde eindzege van het jaar op het gravel in Santa Margherita di Pula, waar het hele jaar door toernooien worden gespeeld.

Een week geleden pakte Rus al de titel in Marbella, waardoor de nummer 108 van de wereld al tien duels op rij ongeslagen is.