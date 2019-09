Tallon Griekspoor heeft het challengertoernooi in Banja Luka in Bosnië en Herzegovina gewonnen. De Nederlandse tennisser zette zondag de Indiër Sumit Nagal met 6-2 6-3 aan de kant.

Voor Griekspoor is het zijn tweede toernooizege in het challengercircuit. Vorig jaar was de huidige nummer 187 van de wereld de beste in Tampere. Dit jaar bereikte hij daar eind juli ook de finale, maar die verloor hij.