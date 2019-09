Van Bommel: vijf treffers is uitzonderlijk

Mark van Bommel scoorde zelf ooit vier keer in een eredivisiewedstrijd. Donyell Malen overtrof hem zaterdag tegen Vitesse. “Vijf treffers is uitzonderlijk, dat gebeurt niet veel”, zei de trainer van PSV, die zijn elftal met 5-0 zag winnen.

Malen kreeg na afloop in de kleedkamer het woord. Van Bommel: “Iedereen feliciteer je natuurlijk. Maar als je vijf keer scoort, dan moet de speler in kwestie wat zeggen. Hij bedankte zijn medespelers en vond het, ook met het Nederlands elftal erbij, een hele mooie week.”

Van Bommel was ondanks de ruime zege kritisch op zijn verdediging. “We hadden minimaal twee doelpunten tegen kunnen krijgen. We moeten geconcentreerder zijn. We moeten de tegenstander niet het gevoel geven dat er iets te halen is.”