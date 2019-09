Van Dam wint Solheim Cup met Europa

Anne van Dam heeft met het Europese golfteam de Solheim Cup heroverd. Op de laatste dag van de driedaagse in Glenaegles werd titelhouder Verenigde Staten onttroond: 14,5 tegen 13,5.

De teams begonnen met een gelijke stand (8-8) aan de slotdag. Dat betekende dat Europa zondag in de twaalf resterende matchplay-partijen 6,5 punten moest halen om de titel te pakken. De Amerikaanse ploeg had voldoende aan 6 punten om de Solheim Cup te prolongeren. Europa zegevierde in een enerverende finale, mede dankzij de Noorse Suzann Pettersen, die bij een stand van 13,5 tegen 13,5 de beslissende putt maakte.

Van Dam deed voor de eerste keer mee aan het prestigieuze landentoernooi, de vrouwelijke variant van de Ryder Cup. Ze startte vrijdag aan de zijde van Pettersen sterk met winst in de fourballs (speelsters slaan ieder met eigen bal). Een dag later incasseerde de 23-jarige Arnhemse echter zowel een nederlaag in de foursomes (speelsters slaan om en om dezelfde bal) als in de fourballs. Ook in de singles verloor Van Dam, die niettemin met haar ploeg de zesde titel kon gaan vieren.