Bertens blijft nummer 8

Hoewel tennisster Kiki Bertens afgelopen week in Zhengzhou direct werd uitgeschakeld, blijft ze de nummer 8 van de wereld. Bertens had geen punten te verdedigen en leverde daarom niets in. De beste Nederlandse tennisster van dit moment speelt deze week in Osaka. Vorig jaar schreef ze in dezelfde periode van het seizoen het toernooi van Seoul op haar naam.

De Australische Ashleigh Barty voert de wereldranglijst aan, gevolgd door Karolina Pliskova. De Tsjechische pakte afgelopen week de titel op het Chinese hardcourt in Zhengzhou. Bianca Andreescu, de 19-jarige winnares van de US Open, staat nog steeds op de vijfde plek.

Bij de mannen is Tallon Griekspoor hard op weg om Robin Haase af te lossen als beste Nederlander op de wereldranglijst. De 23-jarige Haarlemmer won afgelopen week de challenger van Banja Luka en steeg naar de 161e plaats, nog maar vijf plekken onder Haase die aan een vrije val bezig is. De Hagenaar begon het seizoen als nummer 50 van de wereld.