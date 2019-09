Colombia met Bernal naar WK wielrennen

Egan Bernal maakt deel uit van de selectie waarmee Colombia in actie komt in de wegrace van de WK wielrennen. Bondscoach Carlos Mario Jaramillo heeft de Tourwinnaar geselecteerd, samen met onder anderen Nairo Quintana en Esteban Chaves.

De ploeg voor de wedstrijd die op 29 september in het Engelse Yorkshire wordt verreden, bestaat verder uit Fernando Gaviria, Álvaro Hodeg, Sebastián Molano, Sebastián Henao en Daniel Martínez. Bernal kwam na zijn Tourzege alleen nog in actie in de Clásica San Sebastián.

Sergio Higuita, winnaar van een etappe in de Vuelta, is de kopman voor de wegrace bij de beloften.