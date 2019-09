Federer tegen Murray op eerste ATP Cup

Als ze beiden fit blijven, gaan Roger Federer en Andy Murray het begin volgend jaar tegen elkaar opnemen. Bij de loting voor de eerste editie van de ATP Cup, dat het toernooi om de Hopman Cup vervangt op de kalender, werden Zwitserland en Groot-Brittannië samen met België ingedeeld in groep C. Deze landen spelen hun partijen in Sydney.

De ATP Cup duurt tien dagen en begint op 3 januari. Aan het toernooi doen 24 landen mee, die verspreid zijn over zes groepen. In vijf van de zes groepen moet de laatste deelnemer nog bekend worden. De toelating gebeurt op basis van de ranking van de beste tennisser van ieder land op de wereldranglijst. Nederland, dat kopman Robin Haase dit jaar zag afzakken naar plek 156 op de mondiale ranking, doet niet mee. Brisbane, Perth en Sydney zijn de speelsteden.

Vrijwel alle toptennissers hebben hun deelname toegezegd. Ze gebruiken de ATP Cup als voorbereiding op de Australian Open.