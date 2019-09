Koster wint vierde etappe Ronde van de Ardèche

Anouska Koster heeft de vierde etappe in de Ronde van de Ardèche gewonnen. De 26-jarige wielrenster van Team Virtu Cycling was na 138 kilometer tussen Savasse en Mont-Boucher-sur-Jabron de snelste in de sprint van een groep van twaalf rensters.

Jeanne Korevaar, ploeggenote van Marianne Vos bij CCC Liv, eindigde in dezelfde groep als zevende. Vos, die de voorgaande drie etappes had gewonnen, kwam als zeventiende binnen op 2.47 minuut van Koster. Dat had geen consequenties voor de leiderstrui van de Brabantse, die nog bijna twee minuten voorsprong heeft op de Spaanse Eider Merino.

De Ronde van de Ardèche duurt nog tot en met donderdag.