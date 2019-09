Negende WK atletiek voor Felix

Allyson Felix kan zich opmaken voor haar negende WK atletiek op rij. De 33-jarige Amerikaanse, recordhoudster met elf gouden, drie zilveren en twee bronzen WK-medailles, is opgenomen in de ploeg voor de komende titelstrijd in Doha (Qatar). Ze maakt deel uit van de estafetteploeg voor de 4×400 meter.

Felix was er vanaf de WK in 2003 (Parijs) elke keer bij. Ze was er een jaar uit om te bevallen van een dochter en maakte deze zomer haar comeback. Die leidde niet tot een individuele start op de 400 meter, maar ze is nog snel genoeg voor een rol in de estafetteploeg.

Het Amerikaanse team voor Doha telt 141 atleten. Blikvangers zijn de sprinters Christian Coleman en Noah Lyles, die dit jaar domineren op de 100 en 200 meter. Colemans deelname was even in gevaar door een overtreding van de dopingreglementen, maar hij kreeg vrijspraak. Dalilah Muhammad onderscheidde zich dit seizoen met een wereldrecord op de 400 meter horden (52,20).