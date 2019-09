Roglic nadert Alaphilippe op UCI-lijst

Primoz Roglic is dankzij zijn eindzege in de Ronde van Spanje geklommen naar de tweede plaats op de wereldranglijst van wielerbond UCI, achter de Fransman Julian Alaphilippe. De Sloveen van Jumbo-Visma stond zesde. Hij passeerde onder meer de Deen Jakob Fuglsang die nu derde staat. Tourwinnaar Egan Bernal uit Colombia is de nummer 4.

Beste Nederlander is Mathieu van der Poel. De coureur van Corendon-Circus steeg vijf plaatsen en is nu twaalfde op de UCI-lijst. De volgende Nederlander, Bauke Mollema, volgt pas op de 32e plaats. In de ploegenrangschikking leidt Deceuninck – Quick-Step voor Bora en Jumbo-Visma dat een plaatsje opschoof. De landenranglijst wordt aagevoerd door BelgiĆ«. Nederland staat vierde.