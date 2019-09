Sprintster Horn voorlopig geschorst

De Zuid-Afrikaanse sprintster Carina Horn is voorlopig geschorst na een positieve test op verboden middelen. De integriteitsunit atletiek (AIU) van atletiekfederatie IAAF meldt dat de atlete positief heeft getest op het groeihormoon ibutamoren en het spierversterkende middel LGD-4033.

“De AIU bevestigt de voorlopige schorsing van de Zuid-Afrikaanse sprintster Carina Horn voor de aanwezigheid van een verboden middel, een schending van de antidopingregels van de IAAF”, zegt de commissie.

Ze maakte deel uit van het Zuid-Afrikaanse team voor de WK atletiek die op 27 september starten in Doha. Horn is de eerste Zuid-Afrikaanse atlete die de 100 meter onder de 11 seconden heeft gelopen. In Doha liep ze vorig jaar 10,98 seconden. Dit jaar kwam de Zuid-Afrikaanse bij een wedstrijd in Madrid tot 11,01 seconden. Op de Spelen van Rio in 2016 haalde ze de halve finales op de 100 meter.