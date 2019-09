Volleybalsters stunten tegen Brazilië

De Nederlandse volleybalsters hebben maandag bij de World Cup in Japan voor een stunt gezorgd. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison was in drie sets te sterk voor Brazilië: 25-23 25-21 25-22. Het was de derde overwinning van Oranje, dat eerder won van Argentinië en Kenia, maar met Brazilië een tegenstander van een ander kaliber kreeg.

Morrison had in zijn beginopstelling plaats voor Yvon Beliën, Maret Balkestein-Grothues, Lonneke Sloetjes, Anne Buijs, Britt Bongaerts, Nicole Koolhaas en libero Myrthe Schoot. Oranje speelde sterk tegen de nummer 4 van de wereldranglijst, die op de openingsdag wereld- en Europees kampioen Servië had verslagen en daarna ook te sterk was geweest voor Argentinië. Nederland had de Argentijnse vrouwen ook al verslagen, gevolgd door een eenvoudige zege op Kenia.

Behalve Nederland hebben alleen de Verenigde Staten en China nog geen wedstrijd verloren op het prestigieuze toernooi.