Bij de wereldkampioenschappen boksen zijn geen Nederlanders meer actief. Maandag verloor de laatste Oranje-vertegenwoordiger, Delano James, in de tweede ronde in de klasse tot 69 kilogram. De Turk Necat Ekinci was volgens de jury in het Russische Jekaterinenburg de overtuigende winnaar van de partij: 5-0.

Eerder werden Enrico Lacruz (-63 kg) en Artjom Kasparian (-81 kg) in de tweede ronde uitgeschakeld. Max van der Pas ging in de klasse tot 75 kilogram al in de eerste ronde onderuit.