Bernal ziet toch af van WK in Yorkshire

De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal heeft zich op het laatste moment afgemeld voor de WK in Yorkshire. De winnaar van de Tour de France was door bondscoach Carlos Mario Jaramillo opgenomen in de selectie van acht renners, maar Bernal besloot zich kort voor het sluiten van de inschrijftermijn terug te trekken. Carlos Betancur neemt zijn plek over.

De 22-jarige klimmer van Team Ineos kwam sinds zijn overwinning in de Tour nog maar één keer in actie, in de Clásica San Sebastián. Bernal was vooral druk met criteriums rijden en huldigingen. Hij voelt zich niet sterk genoeg om op 29 september bij de WK in actie te komen in de wegwedstrijd.

Michal Kwiatkowski, de wereldkampioen van 2014, gaat ook niet naar Yorkshire. “Ik heb te veel respect voor dit shirt en de Poolse adelaar om mee te doen aan de WK”, schreef de Poolse ploeggenoot van Bernal bij een foto waarin hij poseert in het nationale tricot. “Na de Tour zei ik al dat mijn lichaam rust nodig had. Sindsdien vallen mijn resultaten tegen. Ik ga nu echt rust nemen en duimen voor het Poolse team in Yorkshire.”