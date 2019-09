Blaszka snel klaar op WK worstelen

Het WK worstelen in de Kazachstaanse stad Nur-Sultan heeft voor Jessica Blaszka maar kort geduurd. De Limburgse verloor in de klasse tot 53 kilogram al in de kwalificatieronde. Ze boog voor de Griekse Maria Prevolaraki.

Blaszka veroverde in april van dit jaar nog brons op de EK worstelen in Boekarest. Ze behaalde brons bij de WK in 2015, toen nog in de klasse tot 48 kilogram. Dankzij die derde plaats mocht ze deelnemen aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016.

Ze had bij de WK in Kazachstan bij de eerste zes moeten eindigen om namens Nederland een olympisch startbewijs te bemachtigen voor Tokio 2020.