Haase blijft tobben op tennisbaan

Het zijn lastige tijden voor Robin Haase op de tennisbaan. De 32-jarige Hagenaar slaagt er maar niet in om zijn normale niveau te halen. Tijdens zijn eerste optreden op het challengertoernooi in het Roemeense Sibiu ging hij opnieuw meteen onderuit. De als zevende geplaatste Haase verloor in de tweede ronde op de gravelbaan ruim van de Serviër Danilo Petrovic, de nummer 259 van de wereldranglijst. Na 68 minuten stond de eindstand op het scorebord: 6-3 6-2.

Haase hoefde in de eerste ronde in Sibiu niet in actie te komen. Hij werd vorige week in zijn eerste partij bij het challengertoernooi van Banja Luka eveneens direct uitgeschakeld.

Haase is afgezakt naar plek 156 op de mondiale ranglijst en daardoor veroordeeld tot het spelen van challengertoernooien. Hij begon het seizoen nog als nummer 50 van de wereld.

In Sibiu haalde Jelle Sels wel de volgende ronde.