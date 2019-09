Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is niet verder gekomen dan de eerste ronde op het WTA-toernooi in het Chinese Guangzhou. De Zeeuwse verloor in drie sets van de Duitse Andrea Petkovic: 5-7 7-6 (4) 3-6. Kerkhove, de nummer 158 van de wereld, bood goed partij tegen Petkovic, de nummer 77 op de wereldranglijst. Ze wist de tweede set te winnen in een tiebreak. Pas na 2,5 uur stapte Petkovic als winnares van de baan.