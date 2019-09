Van Baarle verlengt contract tot eind 2022

Dylan van Baarle heeft zijn contract bij Team Ineos met drie jaar verlengd. De Nederlandse wielrenner ligt nu bij de Britse topploeg tot eind 2022 vast. Hij rijdt sinds 2018 voor de formatie, die tot mei van dit jaar nog als Team Sky bekend stond.

Van Baarle (27) is aan het beste seizoen uit zijn loopbaan bezig. Hij won onder meer de Herald Sun Tour in Australië en schreef een etappe op zijn naam in het Critérium du Dauphiné. “Dylan vervulde bovendien een sleutelrol in het succes van Egan Bernal in de Tour de France”, laat de ploegleiding weten. De Colombiaan pakte de eindzege in Frankrijk mede dankzij de steun van Van Baarle.

“Ik ben superblij met mijn nieuwe contract”, reageert Van Baarle opgetogen. “Ik ben bij deze ploeg een betere renner geworden en ik wil die progressie voortzetten. Drie jaar erbij geeft mij vertrouwen en het toont tevens aan dat het team in mij ook vertrouwen heeft.”