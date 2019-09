Waterpoloërs tegen olympische finalisten

De Nederlandse waterpoloërs spelen in de World League tegen de twee finalisten van de Olympische Spelen van Rio 2016. De mannen van bondscoach Harry van der Meer werden bij de loting ingedeeld in de poule met Servië en Kroatië. De Serviërs wonnen drie jaar geleden in Rio de olympische titel door de Kroaten met 11-7 te verslaan.

Op het recente WK in Gwangju bleef de olympisch kampioen steken in de kwartfinales. Kroatië veroverde het brons in Zuid-Korea. Als winnaar van de laatste editie van de World League heeft Servië zich al verzekerd van deelname aan de Spelen van volgend jaar in Tokio.

De Nederlandse waterpoloërs beginnen de World League op 12 november met een thuiswedstrijd tegen de Serviërs.

De vrouwen spelen een ‘halve’ competitie, tegen de zes andere Europese landen die zich hebben ingeschreven. De Europees kampioen ontvangt Rusland, Spanje en Italië en speelt uit tegen Griekenland, Hongarije en Frankrijk. De top vier plaatst zich voor de zogeheten superfinale.