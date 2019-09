Choukoud niet in Dam tot Damloop

Khalid Choukoud zal zondag niet meedoen met de Dam tot Damloop. De Nederlandse blikvanger heeft zich woensdag afgemeld. De reden is niet bekendgemaakt.

Choukoud liep op 1 september nog een nationaal record op de tien Engelse mijl: 46.18. Twee jaar geleden deed hij voor het laatst mee. Toen werd Choukoud elfde met een tijd van 47.29.

Michel Butter is zondag wel van de partij. De atleet uit Castricum kan de Damloop goed gebruiken als voorbereiding voor de marathon van New York. De atleet uit Castricum doet al voor de twaalfde keer mee. Ook Stan Niesten uit Beverwijk en Roy Hoornweg gaan voor een hoge klassering in de nationale strijd.