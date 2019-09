Eerste nederlaag volleybalsters in World Cup

De Nederlandse volleybalsters hebben bij het toernooi om de World Cup in Japan hun eerste nederlaag geleden. Het team van de Verenigde Staten was in Hamamatsu in drie sets te sterk voor de Oranje-vrouwen: 25-23 25-18 25-19. Nederland was het prestigieuze toernooi begonnen met drie overwinningen met als uitschieter de 3-0 tegen Brazilië, de nummer 4 van de wereld.

Nederland staat zevende op de wereldranglijst. Team USA, dat Nederland in Rio 2016 van olympisch brons afhield, is de nummer 3 van de wereld. Het verschil uitte zich in de cijfers en in de tijd die de Amerikaansen nodig hadden om hun vierde zege te boeken. Na ruim een uur en een kwartier was het bij het eerste wedstrijdpunt gedaan.

Donderdag volgt opnieuw een lastige klus. Dan is wereldkampioen Servië de tegenstander.