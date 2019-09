IJsdansers Virtue en Moir nemen afscheid

Het befaamde Canadese ijsdansduo Tessa Virtue/Scott Moir houdt het op het hoogste niveau voor gezien. De olympische kampioenen kondigden op hun eigen Twitterkanaal gezamenlijk hun afscheid aan. In een zelf vervaardigd filmpje schaatst het illustere tweetal in een lege hal symbolisch het laatste rondje.

“We wisten niet hoe we het anders moesten vertellen”, liet Moir (32) weten. “Dit is een emotionele dag voor ons. We hebben 22 jaar lang alles met elkaar bereikt. Voor ons gevoel is de tijd nu rijp om een stapje terug te doen.”

Virtue (30) en Moir beleefden bij de Winterspelen in 2010 voor eigen publiek in Vancouver de grote doorbraak met olympisch goud. Het Canadese tweetal maakte met die titel een einde aan de Europese hegemonie die sinds 1976, toen het ijsdansen olympisch werd, voortduurde. Na dubbel olympisch zilver bij Sotsji 2014, inclusief de landenwedstrijd, volgde dubbel olympisch goud bij Pyeongchang 2018.

Virtue en Moir wonnen gezamenlijk ook drie wereldtitels. Ze zijn de succesvolste olympische kunstrijders in de historie.