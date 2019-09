Iraanse judobond voorlopig geschorst

Judoka’s uit Iran kunnen voorlopig niet meer aan internationale wedstrijden deelnemen. De internationale judobond IJF heeft de bond van het Aziatische land voorlopig geschorst in afwachting van de uitkomst van een onderzoek naar de rol die het land heeft gespeeld tijdens het WK. Daar werd voormalig wereldkampioen Saeid Mollaei opgedragen het toernooi te verlaten om een confrontatie met een Israëlische judoka te voorkomen.

Zowel de Iraanse minister van sport als de baas van het Iraans olympisch comité zou Mollaei telefonisch hebben opgedragen opzettelijk te verliezen. De IJF zegt dat daarmee de regels rond matchfixing zijn overtreden alsmede dat er sprake is van discriminatie en schending van het principe van politieke neutraliteit.

Mollaei, die in de halve finales verloor en daardoor een duel met de Israëliër Sagi Muki voorkwam, is na het WK niet teruggekeerd naar zijn vaderland. Hij vreest represailles. De IJF had hem al steun toegezegd.