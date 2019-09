Mallorca krijgt in 2020 ATP-toernooi op gras

Mallorca organiseert vanaf 2020 een ATP-toernooi op gras. Het toernooi, dat van 20 tot 27 juni wordt gespeeld, geldt als voorbereidingstoernooi op Wimbledon. Toni Nadal, de oom en de voormalige coach van Rafael Nadal, wordt toernooidirecteur.

Het toernooi op het Spaanse eiland wordt gespeeld in de derde week van het grasseizoen, in de laatste week voor Wimbledon. Het ATP 250-toernooi vervangt een grastoernooi in Antalya, dat maar drie edities kende.

Het evenement op Mallorca, dat al een grastoernooi voor vrouwen had, is na die in Madrid en Barcelona het derde ATP-toernooi in Spanje.