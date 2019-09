Meppelink heeft vertrouwen in plaatsing Spelen

Madelein Meppelink heeft de overtuiging dat ze zich samen met haar beachvolleybalpartner Sanne Keizer gaat plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. Het duo begon woensdag sterk aan het olympisch kwalificatietoernooi in het Chinese Haiyang waar het de tweede fase bereikte. “Het blijft sport, maar ik heb er zeker vertrouwen in dat we ons uiteindelijk gaan plaatsen”, zegt Meppelink vanuit China.

Keizer en Meppelink versloegen achtereenvolgens het Poolse duo Wojtasik/Kociolek (21-16 21-14) en het Finse koppel Lahti/Parkkinen (18-21 21-19 15-13). “We zijn goed begonnen. De Finnen hadden de druk er lang op staan. Gelukkig konden we het tij op tijd keren.” Nog zes wedstrijden winnen en dan is het ticket voor Tokio binnen. “Ja, we zijn er nog lang niet.”

De beachvolleybalster van TeamNL ziet kansen op het OKT nu de topteams uit BraziliĆ«, de Verenigde Staten en Canada er niet bij zijn. “Het veld is erg aan elkaar gewaagd. Er is geen topfavoriet en bij elke wedstrijd die nu nog volgt doen de spelers weinig voor elkaar onder”, zegt Meppelink die merkt dat er een flinke wind waait in Haiyang. “Wij zijn in Nederland natuurlijk veel wind gewend. Het is zeker geen nadeel, maar of het ook een voordeel is.”

Meppelink weet dat, mocht het niet lukken bij het OKT, er altijd nog een ticket te verdienen valt via de top 15 van de olympische ranking. Meppelink en Keizer staan op dit moment veertiende en hebben nog tot juni om de prestaties te verbeteren en te klimmen op de ranglijst. “Ik schat in dat we al snel wat hoger zullen staan als we blijven presteren de komende toernooien”, aldus de beachvolleybalster die weet dat er nog veel moet gebeuren om de stap naar de absolute top te maken. “We spelen steeds stabieler. Zo rond de top 8. We moeten hard gaan trainen en in de winter de gym in om sterker te worden.”

De 29-jarige Meppelink was er al bij op de Spelen van Londen en Rio de Janeiro maar haalde nog geen medaille. Dat wil ze in Tokio wel gaan doen. “We hebben een hoog doel: we willen meedoen om de medailles.”