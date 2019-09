NBA-ster Curry lonkt naar Tokio 2020

Sterspeler Steph Curry van Golden State Warriors is van plan om met Team USA deel te nemen aan de Olympische Spelen van Tokio 2020. “Jazeker, dat is de bedoeling”, liet de 31-jarige topschutter weten. “Natuurlijk, je moet altijd afwachten of zich blessures of andere problemen voordoen, maar daar denk ik nu niet aan.”

Curry moet zijn olympische debuut nog maken. “Die ervaring wil ik graag nog een keer meemaken. Komend jaar moet het dus gebeuren.”

Curry won met de Amerikaanse ploeg al wel twee wereldtitels. Team USA blameerde zichzelf eerder deze maand bij het wereldkampioenschap in China met de zevende plaats. Dat was het slechtste WK-resultaat ooit voor de Amerikanen. “Maar we blijven de beste ploeg van de wereld”, benadrukte Curry.

De technische leiding van Team USA had voor het WK in China een lijstje met 35 kandidaten opgesteld. Slechts vier spelers waren ook daadwerkelijk actief tijdens het toernooi. “Ik vertrouw erop dat we volgend jaar bij de Olympische Spelen in Japan wel op sterkte zijn”, besloot Curry, die zelf in China eveneens ontbrak.