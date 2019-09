Poels verruilt Ineos voor Bahrain-Merida

Wout Poels gaat wielerploeg Team Ineos verlaten en zijn loopbaan voortzetten bij Bahrain-Merida. De 31-jarige Poels stond sinds 2015 onder contract bij Ineos, dat voorheen Team Sky heette.

Poels zegt tegenover De Telegraaf dat Rod Ellingworth, de coach die eerder dezelfde weg bewandelde, een belangrijke rol heeft gespeeld in de overgang. “Hij is ook de persoon die mij overtuigd heeft om voor deze ploeg te rijden”, aldus Poels. “Ik kijk naar deze nieuwe uitdaging uit, waar weer nieuwe mogelijkheden voor me liggen.”

Bij Ineos had Poels een aandeel in de Tourzeges van ploeggenoten Chris Froome (2015, 2016, 2017), Geraint Thomas (2018) en Egan Bernal (2019), het drietal dat gezamenlijk de laatste vijf edities van de Ronde van Frankrijk won. In dienst van de toonaangevende Britse ploeg, waar hij zelden voor eigen succes mocht gaan, won de Limburger zelf in 2016 Luik-Bastenaken-Luik. Eerder deze week verlengde Dylan van Baarle zijn contract bij Ineos wel.