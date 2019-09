Valverde opnieuw kopman Spanje op WK

Alejandro Valverde is ook op 39-jarige leeftijd de kopman van de Spaanse ploeg in de wegrace bij de WK wielrennen in Yorkshire. De titelverdediger krijgt drie ploeggenoten van Movistar mee voor de wedstrijd die op 29 september wordt verreden. Dat zijn Imanol Erviti, José Joaquin Rojas en Marc Soler.

Bondscoach Pascual Momparler riep verder Ion en Gorka Izagirre, Luis León Sánchez (allen Astana), Jonathan Castroviejo (Ineos) en Iván Gárcia (Bahrain) op. Alleen die laatste reed nooit in dezelfde ploeg als Valverde. Voor de individuele tijdrit (25 september) wees Momparler naast Castroviejo ook Lluís Mas (Movistar) aan.