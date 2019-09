Verkoop Brooklyn Nets levert recordprijs op

Joe Tsai, medeoprichter van webwinkelgigant Alibaba, mag zich officieel de nieuwe eigenaar noemen van basketbalclub Brooklyn Nets. Het bestuur van de Amerikaanse competitie NBA heeft de overname goedgekeurd. De 55-jarige zakenman betaalt in totaal 2,35 miljard dollar (circa 2,1 miljard euro) voor de Nets. Dat is een record in de Amerikaanse sporthistorie.

Tsai kocht in 2018 voor 1 miljard dollar 49 procent van de aandelen. Voor de resterende 51 procent trekt de schatrijke Taiwanese Canadees 1,35 miljard uit. Tsai wordt tevens volledig eigenaar van Barclays Center, de thuishaven van de Nets.

De Rus Mikhail Prokhorov kocht de NBA-club, die toen nog New Jersey Nets heette, in 2010. Twee jaar later verhuisde de ploeg naar Brooklyn.