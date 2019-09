Wielrenster Marianne Vos heeft opnieuw een etappe in de Ronde van de Ardèche gewonnen. Deze keer sloeg de renster van CCC-Liv toe in de zesde rit. Ze bleef na een koers over ruim 110 kilometer de Duitse Clara Koppenburg en de Cubaanse Arlenis Sierra in de sprint net voor.

Eerder al won Vos al de eerste drie etappes. Ze heeft de leiding in het algemeen klassement. De Ronde van de Ardèche duurt nog tot en met donderdag.