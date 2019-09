Bertens opnieuw snel uitgeschakeld

Tennisster Kiki Bertens heeft de weg terug omhoog nog niet weten te vinden. Voor de tweede week op rij verloor ze in haar eerste partij van een toernooi. De Russische Anastasija Pavlioetsjenkova, de nummer 41 van de wereld was bij het WTA-toernooi in het Japanse Osaka duidelijk de betere: 6-1 7-5.

Vooral in de eerste set grossierde de Nederlandse nummer 8 van de wereldranglijst in afzwaaiers en dubbele fouten. In de tweede set gaf Bertens wat beter partij, maar Pavlioetsjenkova bleef de minste fouten maken en wist de als tweede geplaatste Nederlandse van zich af te houden.

Typerend voor de vormcrisis van Bertens was het missen van een eenvoudige volley bij 3-3 in de tweede set en een 30-0 voorsprong. Bertens sloeg de bal een meter uit en verloor uiteindelijk de game. Vorige maand in de US Open versloeg Bertens de Russische nog in twee sets.