Dumoulin geschokt over doping Preidler in Giro

Wielrenner Tom Dumoulin is “boos en geschokt” over het bericht dat Georg Preidler, zijn toenmalige ploeggenoot, ook tijdens de Ronde van Italië in 2017 al doping gebruikte. Dat zegt Dumoulin in een verklaring op Twitter.

Dumoulin won dat jaar de Giro en de Oostenrijkse renner was een van zijn helpers. “Ik was vorig jaar al boos op hem. Zeker omdat ik hem als een van mijn beste teamgenoten beschouwde. Het is een bittere pil dat hij, ook toen ik de Giro won, niet schoon rondreed. Ik weet niet of het waar is, ik hoop het niet, maar het zou me niet verbazen. Hij was op een zeker moment niet meer die vrolijke Georg, maar een onzekere en bittere renner. Hij heeft een verschrikkelijke beslissing genomen en moet daar nu voor boeten. Ik hoop dat hij zijn leven weer in op de rit krijgt en weer die vrolijke jongen wordt”, aldus Dumoulin.

De Oostenrijker werd eerder dit jaar voor vier jaar geschorst vanwege bloeddoping. Hij leverde afgelopen maart zijn contract bij de Franse wielerploeg Groupama-FDJ in. De 29-jarige renner reed daarvoor vijf seizoenen voor de Sunweb-formatie van Tom Dumoulin.