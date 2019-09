Giro-directeur na zes jaar vrijgesproken

Voormalig directeur Michele Acquarone van de Ronde van Italië is na een lang proces vrijgesproken van fraude. De Italiaan werd ervan verdacht over de periode 2006-2013 een slordige 13 miljoen euro te hebben verduisterd en werd in 2013 in afwachting van het onderzoek door sportbureau RCS geschorst en later ontslagen. Een rechtbank in Milaan oordeelde donderdag dat Acquarone niets te verwijten valt. De rechtbank legde accountant Laura Bertinotti een gevangenisstraf van acht jaar en acht maanden op.

Acquarone heeft altijd volgehouden dat zijn handtekening onder documenten was vervalst. Hij volgde in 2011 Angelo Zomegnan op als baas van de Giro en werd zelf weer vervangen door Mauro Vegni.

“Beter laat dan nooit. Een beetje blijdschap na zes jaren van enorme pijn”, zei Aquarone, die via Twitter alle mensen bedankte die in hem zijn blijven geloven.