Hoge verwachtingen Verstappen voor Singapore

Max Verstappen verwacht wel wat van de Grote Prijs van Singapore komende zondag. De coureur van Red Bull eindigde vorig jaar als tweede en denkt dit jaar wederom hoog te kunnen eindigen. “Maar er zijn geen garanties”, blikt hij vooruit op Verstappen.nl.

Hij snakt naar een goed resultaat na twee mindere optredens in de Formule 1. Verstappen viel op Spa-Francorchamps al in de eerste bocht uit na een crash met Kimi Räikkönen en kwam in Monza niet verder dan de achtste plaats.

“Er moet een heleboel goed gaan, waaronder de kwalificatie. Het gaat erom dat je een goede afstelling en balans in de auto vindt en het lastige van deze Grand Prix is dat je sessies overdag en in de avond hebt. Daar moet je je niet door laten verrassen”, zegt de nummer drie in de tussenstand van het kampioenschap. “We hebben hier in ieder geval betere kansen dan op Spa of Monza.”