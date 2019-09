Kubica vertrekt bij Formule 1-team Williams

De Poolse Formule 1-coureur Robert Kubica stopt aan het eind van dit seizoen bij Team Williams. Dat maakte de renstal bekend. Kubica maakte in 2018 na zeven jaar afwezigheid een opmerkelijke rentree in de F1 bij het team als testrijder en is dit seizoen vaste rijder in het Britse raceteam.

De rentree van Kubica is echter geen succes geworden. De 34-jarige Pool, die in 2011 gedwongen werd te stoppen in de Formule 1 wegens ernstig arm- en handletsel, rijdt wekelijks in de achterhoede. Er gingen al geruchten dat hij nog gedurende dit seizoen vervangen zou worden, maar Williams ontkende dat steeds.

“Ik wil het team bedanken dat ze me hebben geholpen bij het maken van mijn comeback in de Formule 1. Ik heb genoten van mijn twee jaar bij Williams, maar ik heb het gevoel dat de tijd nu rijp is om door te gaan naar het volgende hoofdstuk in mijn carrière”, zegt Kubica.

Claire Williams bedankte namens het team Kubica voor zijn “harde werk en zijn belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het team”. Wie Kubica volgend seizoen gaat opvolgen bij het team, is nog niet bekend.