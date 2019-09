Aleksei Loetsenko heeft de Coppa Sabatini op zijn naam geschreven. De wielrenner uit Kazachstan kwam na 195,9 kilometer alleen aan in het Italiaanse Peccioli. Op een minuut achterstand werd de Italiaan Sonny Colbrelli tweede voor zijn landgenoot Simone Velasco.

Loetsenko, de kampioen van Kazachstan, won begin dit jaar al de Ronde van Oman. De renner van Astana was recentelijk de beste in de Arctic Race of Norway.