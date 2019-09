Spaan weg bij raceteam Bendsneyder

Hans Spaan is wegens een verschil van inzicht weg bij RW Racing GP, het Nederlandse motorraceteam van Moto2-coureur Bo Bendsneyder. De hoofdmonteur was negen jaar werkzaam bij het team van de Drentse eigenaar Roelof Waninge. De voormalig motorcoureur was in 1990 de laatste Nederlandse winnaar van een grand prix. In 1989 won Spaan de TT.

“Wij waarderen Hans zeer en vinden het dan ook doodzonde dat we niet met elkaar op één lijn konden komen wat betreft onze visie voor de toekomst. Als de ideeën daarover sterk uiteenlopen, is het beter om te besluiten niet samen verder te gaan, hoe spijtig dat ook is”, zegt teammanager Jarno Janssen in een persbericht.

Spaan liet donderdag in De Telegraaf weten dat hij geen vertrouwen meer heeft in de prestaties van Bendsneyder. De Rotterdammer zou volgens Spaan een mentaal probleem hebben en zelfs bang zijn in de eerste ronden van een race.

RW Racing behaalde onder de technische leiding van Spaan drie GP-overwinningen (twee keer Luis Salom en één keer Livio Loi). Als coureur boekte hij negen GP-zeges in de 125cc.

Bendsneyder heeft dit seizoen in de Moto2 nog geen topklassering behaald; hij vergaarde in dertien races slechts 6 WK-punten.